POL-HR: Felsberg-Gensungen: Unbekannte Täter beschädigen Ehrenmal

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen Sachbeschädigung an Ehrenmal Tatzeit: 05.06.2020, 00:00 Uhr bis 07.06.2020, 23:59 Uhr Ein Ehrenmal in der Ehrenmalstraße wurde vor einigen Tagen von unbekannten Tätern beschädigt. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro. An dem Ehrenmal, welches aus mehreren Säulen besteht, wurde der Sockel einer Säule mit einem unbekannten Werkzeug bearbeitet. Hierdurch brachen mehrere Sandsteinfragmente aus dem Sockel. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

