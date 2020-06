Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen-Obermelsungen: Diebstahl von Zigarettenautomaten - zwei Täter flüchten mit Mittelklasse-Pkw

Homberg (ots)

Melsungen-Obermelsungen Diebstahl von Zigarettenautomaten Tatzeit: 18.06.2020, 02:35 Uhr Heute, in den frühen Morgenstunden, stahlen mindestens zwei unbekannte Täter einen kompletten Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der Elfershäuser Straße. Die Täter begaben sich zu dem fest montierten Automaten und rissen ihn mit unbekannten Werkzeugen von der Wand. Anschließend luden sie den Automaten in einen Pkw, vermutlich Mittelklasse, und flüchteten in Richtung Elfershausen. Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet hatten, verständigten umgehend die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter mit ihrer Beute entkommen. Der Wert des Automaten beträgt 1.200,- Euro, der angerichtete Sachschaden 350,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

