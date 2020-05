Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Titisee-Neustadt: Streit unter Jugendlichen eskaliert

Freiburg (ots)

Am 25.05.2020, gg. 16 Uhr kam es im Kurgarten in Neustadt zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen, in dessen Verlauf es dann zu tätlichen Übergriffen und auch Drohungen kam.

Ein engagierter Anwohner, welcher auf den Vorfall aufmerksam wurde und auch schlussendlich die Polizei alarmierte, wurde aus der Gruppe heraus aufs Übelste beleidigt.

Ein weiteres Zuspitzen der Situation konnte durch das Eingreifen der Polizei vermieden werden. Gegen die anwesenden Personen wurden teilweise Strafverfahren eingeleitet.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen wurde niemand ernsthaft verletzt.

Sollten Besucher des Kurgartens sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer Tel. 07651/93360, zu melden.

