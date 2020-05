Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende wurde in ein Vereinsheim in Murg eingebrochen. Hierzu wurde ein Fenster zu einem Abstellraum aufgehebelt. Ob der oder die Täter überhaupt im Objekt waren, ist unbekannt. Jedenfalls wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen Samstagmittag, 23.05.2020, und Montagmittag, 25.05.2020, Tatörtlichkeit war die Weiermattstraße. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 934-0) ermittelt.

