Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen - Friesenheim) - 12 Außenspiegel abgetreten

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag den 14.03.2020 wurden um 21:55 Uhr in der Sedanstraße in Ludwigshafen an vier geparkten Fahrzeugen die linken Außenspiegel und in der Von-Stephan-Straße an acht geparkten Fahrzeugen die rechten Außenspiegel beschädigt. Durch einen Zeugen konnten ein dünner und ein dicker Jugendlicher dabei beobachtet werden, wie diese gegen die Fahrzeuge traten. Beide waren mit Fahrrädern unterwegs. Durch die Polizei konnten die beiden Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2400 Euro. Für Zeugenhinweise, insbesondere im Hinblick auf die beiden Jugendlichen, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222.

