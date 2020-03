Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 13.03.2020, 00.01 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4546065 und zur Pressemitteilung vom 13.03.2020, 12.07Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4546692

Die 17-jährige Frau, die am Abend des 12.03.2020, kurz nach 18 Uhr, an der Uferböschung des Willersinnweihers schwer verletzt aufgefunden worden war, ist am gestrigen Nachmittag (13.03.2020) verstorben. Im Laufe der umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen der Mordkommission ist es gelungen, einen 17-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der Tatverdächtige wurde gestern am späten Abend von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Rheinland-Pfalz festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankenthal heute Morgen die Untersuchungshaft des dringend Tatverdächtigen angeordnet. Der 17-Jährige Deutsche wurde in eine Jugendstrafanstalt verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Aus ermittlungstaktischen Gründen geben wir aktuell keine weiteren Informationen bekannt.

