PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht Polizeidirektion Limburg vom 18.01.2020

Limburg (ots)

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit Flucht in Limburg-Eschhofen, ICE- Gebiet

In der Zeit zwischen Do., 16.01.2020, 16.00 Uhr und Freitag, 17.01.2020, 10.00 Uhr, wurde eine Hausfassade in der Berner Str. von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Wenden beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Bad Camberg

In der Zeit zwischen Montag, 13.01.2020, 17.30 Uhr und Mittwoch; 15,.01.2020, 21.45 Uhr, wurde in Bad Camberg im Sachsenring ein am Fahrbahnrand geparkter, roter, Oper Kadett -E- im Seitenbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten

Weitere Unfallflucht in Niederbrechen

In der Zeit zwischen Do., 16.01.2020, 17.40 Uhr und 18.05 Uhr wurde in Niederbrechen in der Limburger Straße ein geparkter Pkw im Bereich des Außenspiegels von einem in Richtung Ortsausgang Oberbrechen vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten

Kriminalitätslage

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am Freitag, 17.01.2020 ,wurde um 20.06 Uhr in Bad Camberg in der Limburger Straße eine Pkw, BMW, Farbe schwarz im Vorbeifahren von einem Spaziergänger mit einem Bürostuhl attackiert. Die schlug den Stuhl gegen die hintere Tür der Beifahrerseite des BMW. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

PHK Beringer

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell