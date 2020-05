Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Rettungseinsatz an der Wutach - Feuerwehr, Bergwacht und Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Um einen verletzten Mann vom Ufer der Wutach in Unterlauchringen zu retten, waren am Montagabend der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Bergwacht im Einsatz. Der Verunglückte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Gegen 22:00 Uhr war ein 24-jähriger auf einen Felsen am dortigen Ufer geklettert und dabei abgestürzt. Zunächst schien er unverletzt, bis er plötzlich zusammenbrach. Eine Begleiterin verständigte die Rettungskräfte. Da eine schwere Rückenverletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte die Bergung des Mannes mittels Winde und der Drehleiter durch die Feuerwehr und Bergwacht. Anschließend erfolgte die Verlegung des Verletzten mit einem Rettungshubschrauber. Während dieser Maßnahmen war die L 160/Kadelburger Straße gesperrt.

