Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Einbruch in Kieswerk - Täter stehlen Kassette mit Bargeld

Homberg (ots)

Wabern Einbruch in Büroraum eines Kieswerks Tatzeit: 17.06.2020, 17:10 Uhr bis 18.06.2020, 06:25 Uhr In der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude eines Kieswerks an der Bundesstraße B 253 ein. Sie stahlen eine rote Metallkassette mit Bargeld. Die Täter begaben sich zu dem Gebäude auf dem Gelände des Kieswerks und brachen ein Fenstergitter heraus. Anschließend schlugen sie die dahinter befindliche Fensterscheibe ein und gelangten in den Steuerraum des Werks. Hier brachen sie einen Büroschrank auf und stahlen eine rote Geldkassette mit Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 750,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

