Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter stehlen Kabel aus Baustelle

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl aus Rohbau Tatzeit: 11.06.2020, 14:00 Uhr bis 15.06.2020, 07:30 Uhr Stromkabel im Wert von 325,- Euro stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen aus einer Baustelle in der Bahnhofstraße. Die Täter überstiegen den vorhandenen Bauzaun und gelangten anschließend über das vorhandene Baugerüst in die Baustelle. Im Dachgeschoß durchtrennten sie bereits verlegtes Starkstromkabel und entwendete dieses. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell