Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in Wohnung im Obergeschoss und auf Flachdach

Essen-Kettwig, Heiligenhauser Straße Wohnungsbrand 06.04.2020 17:55 Uhr (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr Essen gegen 18:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Heiligenhauser Straße in Essen-Kettwig gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im 1. Obergeschoss sowie auf einem angrenzenden Flachdach. Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Unter Vornahme von drei Strahlrohren wurde das Feuer gelöscht. Zwei Bewohner wurden vom Notarzt behandelt. Nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. In der Brandwohnung befand sich ein Terrarium mit einer Echse. Das Tier wurde durch die Einsatzkräfte gerettet und konnte dem Eigentümer unbeschadet übergeben werden. (MH)

