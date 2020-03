Feuerwehr Essen

FW-E: Brenntag stellt der Essener Feuerwehr 1.000 Liter Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung

Die Firma Brenntag (Distributeur von Chemikalien mit Sitz in Essen) hat der Essener Feuerwehr heute 1.000 Liter Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. In der aktuellen Corona-Lage sind Desinfektionsmittel am Markt nur schwer zu bekommen. Deshalb hilft ein solch unerwarteter zusätzlicher Vorrat, die notwendigen Desinfektionsmaßnahmen in Rettungs- und Krankentransportwagen sicherzustellen. Im Regelfall reicht eine solche Menge etwa für drei Monate, in der aktuellen Situation können die 1.000 Liter auch schon in deutlich kürzerem Zeitraum verbraucht sein. (MF)

