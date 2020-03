Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer im Treppenraum - Rauchmelder warnt Bewohner

Essen-Südostviertel, Franziskanerstraße, 13.03.2020, 04:21 Uhr (ots)

Durch das Piepen eines Rauchmelders wurden am frühen Freitagmorgen die Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Franziskanerstraße auf ein Feuer aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang schwarzer Rauch aus der Haustür, Flammenschein war im hinteren Bereich des Erdgeschosses sichtbar. Sofort durchsuchte ein Trupp unter Atemschutz den gesamten Treppenraum während ein zweiter Trupp den Brand schnell mit einem Rohr unter Kontrolle brachte. Aus bislang unbekannten Gründen brannte ein am Treppenfuß abgestellter Kinderwagen. Viele Anwohner machten sich an den Fenster bemerkbar, bewahrten aber die Ruhe und versuchten nicht durch den verrauchten Treppenraum ins Freie zu gelangen. Nach Lüftungsarbeiten und Kontrolle der Wohnungen auf eventuell eingedrungenen Brandrauch übernahm die Polizei die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache. (md)

