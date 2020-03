Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz (ots)

Zwischen Samstag, 29. Februar und Montag, 2. März, wurden in Erkelenz insgesamt fünf Pkw durch unbekannte Täter geöffnet. Aus den Fahrzeugen, diese standen an der Tassilostraße, der Bayernstraße, der Roermonder Straße sowie dem Karolingerring (2x), stahlen die Täter eine CD, Bargeld und Süßigkeiten. Was ansonsten entwendet wurde, wird noch ermittelt.

