Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Heinsberg-Schafhausen/-Schleiden (ots)

In Heinsberg Schafhausen wurden in der Nacht zum 2. März (Montag) zwei Pkw, die an der Straße Kuhlertgraben standen, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Diese schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten Bargeld, ein Smartphone, eine Getränkekiste sowie LED Birnen aus den Innenräumen. Auch in einen an der Kuhlertstraße parkenden Pkw drangen Unbekannte durch das Einschlagen der Seitenscheibe ein. Was sie in diesem Fall entwendeten, wird noch ermittelt. Diese Tat wurde zwischen dem 29. Februar (Samstag), 14 Uhr und dem 2. März (Montag), 8.30 Uhr, begangen. Im Ortsteil Schleiden wurde in der Nacht zum 2. März (Montag) auf der gleichnamigen Straße die Scheibe eines parkenden Pkw eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

