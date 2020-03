Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Kindergarten und Pfarrheim

Gangelt-Birgden (ots)

In der Zeit vom 28. Februar (Freitag) bis zum 2. März (Montag) drangen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße Großer Pley ein. Aus dem Gebäude stahlen sie mehrere Digitalkameras. In der gleichen Zeit wurde auch ein Pfarrheim an derselben Straße aufgebrochen. Hier durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Bargeld. Ob die Taten in Zusammenhang stehen zu den Taten in Gangelt-Kreuzrath, bei denen am 2. März (Montag) zwei Männer festgenommen werden konnten, (wir berichteten mit PB Nr. 62 von Montag, 2. März) wird ermittelt.

