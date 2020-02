Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheinbar verdächtige Wahrnehmung bestätigte sich nicht

Aalen-Fachsenfeld (ots)

Eine verdächtige Wahrnehmung einer Zeugin hat am Mittwochnachmittag einen Einsatz mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber ausgelöst. Die Frau hatte kurz nach 15:00 Uhr gemeldet, dass sie im Bereich des Hundesportplatz in Fachsenfeld einen Mann in einem Tarnanzug und einem verdächtigen Gegenstand gesehen habe. Der Mann habe sich in Richtung Treppach entfernt.

Eine intensive Suche der Einsatzkräfte erbrachten keine weiteren Hinweise zu der Person. Auch die Befragung von Passanten und weitere Ermittlungen ergaben keine neuen Erkenntnisse. Nachdem auch keine weiteren Anrufe eingegangen waren, wurde die Suche um 16:17 Uhr eingestellt.

