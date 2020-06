Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde: Anrufe von falschen Polizisten bei Senioren

Homberg (ots)

Edermünde Falsche Polizisten rufen an Tatzeit: 21.06.2020 Im Verlauf des gestrigen Tages erhielte mindestens vier Senioren aus dem Bereich Edermünde Anrufe von angeblichen Polizisten. Der angebliche Polizist gab an, dass es in der direkten Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Zu weiteren Angaben oder Forderungen kam es nicht, da die betroffenen, offensichtlich gut informierten Senioren das Gespräch umgehend beendeten. Es fand in keinem Fall eine Geldübergabe statt. Tipps der Polizei - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell