Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.06.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter brachen in ein Geschäft ein.

Salzgitter, Engelnstedt, Peiner Straße, 07.06.2020, 20:00 Uhr-08.06.2020, 03:40 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in ein Geschäft. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter eine Schiebetür aufbrachen und sich auf diese Weise den Zutritt in das Objekt verschafft hatten. Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

