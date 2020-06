Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 06.06.2020-07.06.2020

Salzgitter (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Samstag gegen 17:00 kam ein männlicher Fahrzeugführer auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Abfahrt Vor der Burg/ Gebhardshagen in Fahrtrichtung Salzgitter Bad von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Beteiligte mit seinem Pkw unerlaubt vom Unfallort. Der beschädigte Pkw (geschätzter Schaden ca. 6500,-) konnte im Rahmen der Fahndung im weiteren Verlauf der Nord-Süd-Str. im Bereich der Abfahrt Calbecht festgestellt werden. Kurz darauf konnte auch der unter Alkoholeinfluss stehende Halter des Pkw im Nahbereich angetroffen werden. Dieser gab jedoch an, nicht gefahren zu sein. Zeugen, die den Unfallwagen, einen silberfarbenen Audi A 5 mit Kennzeichen aus GS, ebenfalls beobachtet haben, insbesondere Hinweise zu Fahrverhalten, Unfallhergang, Beschreibung des Fahrzeugführers oder Personen am dann abgestellten Pkw, werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Auf dem Parkplatz vor dem E-Center kam es am Samstag gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Eine 57-jährige Salzgitteranerin touchierte mit ihrem schwarzen VW Passat einen schwarzen Geländewagen mit Kennzeichen aus WF. Dieser entfernte sich allerdings vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

