POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.06.2020 für den Bereich Peine.

Fahrer beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Peine, Rosenthaler Landstraße, 07.06.2020, 17:45 Uhr. Der 29-jährige Fahrer eines Pkw steht im Verdacht, mehrere Verkehrsstraftaten begangen zu haben. Polizeibeamte kontrollierten den Mann und konnten ermitteln, dass dieser offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, leiteten mehrere Verfahren ein und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt.

Täter warfen die Fensterscheibe eines Geschäftes ein.

Ilsede, Groß Ilsede, Eichstraße, 06.06.2020, 22:00 Uhr-07.06.2020, 08:35 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes offensichtlich mittels eines Gullydeckels eingeworfen wurde. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Täter in das Geschäft eingedrungen sind. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172/37075-0 bzw. der Polizei in Peine unter 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

