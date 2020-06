Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 8. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl einer Photovoltaikregelanlage

Samstag, 06.06.2020, bis Sonntag, 07.06.2020

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen einer Tür in einen Nebenraum einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Rote Schanze", Leipziger Straße. Aus dem Nebenraum wurde ein an der Wand verschraubtes Regelmodul einer Photovoltaikanlage entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird mit zirka 500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Scheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen, mutmaßlicher Täter gestellt

Freitag, 05.06.2020, gegen 18:50 Uhr

Ein bis dahin unbekannter Mann zerschlug am Freitagabend mit der Faust eine Glasscheibe der Bushaltestelle Grüner Platz, nachdem er zuvor mit einem Bus gefahren war und hier ausgestiegen war. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Verursacher im Bereich der Breiten Herzogstraße von einer Streife der Polizei angehalten und befragt werden. Der 21-jährige Mann äußerte, dass er aus privater Wut gegen die Scheibe geschlagen habe. Hierbei habe er sich auch selbst leicht an der Hand verletzt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

