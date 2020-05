Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Verletzte nach Brand in Barmer Wohnhaus

Wuppertal (ots)

Gestern (17.05.2020), gegen 16:25 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Wollstraße in Wuppertal Barmen. Dabei zogen sich drei Bewohnerinnen im Alter von 93, 88 und 59 Jahren durch das Rauchgas Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Während der Löschmaßnahmen der Feuerwehr mussten die weiteren Bewohner das Haus verlassen. Die Brandwohnung ist durch die starke Rußbelastung zunächst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe übernimmt die Kriminalpolizei. (sw)

