Polizei Wuppertal

POL-W: W 71-Jährige bei Raub in Wuppertal verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (13.05.2020), gegen 16:40 Uhr, kam es an der Südstraße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raub, bei dem sich eine Frau verletzte. Die 71-Jährige war auf der Fußgängerbrücke von der Schwebebahnhaltestelle Ohligsmühle in Richtung Südstraße unterwegs, als zwei Unbekannte sie zu Boden schubsten. Dann nahmen ihr die Täter die Handtasche ab und liefen in Richtung Innenstadt weg. Die jungen Männer sind zwischen 14 und 20 Jahren alt, haben eine hellere Hautfarbe und braune Haare. Die verletzte Frau musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

