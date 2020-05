Polizei Wuppertal

POL-W: W-Brand zerstörte drei geparkte Fahrzeuge

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Sonntag, den 17.05.2020, gegen 02:50 Uhr, kam es in der Freyastraße zum Brand von drei nebeneinander geparkten PKWs. Zeugenaussagen zufolge griff das Feuer von einem Pkw auf zwei benachbarte Fahrzeuge sowie auf eine angrenzende Hecke über. Ein in der Nähe geparkter Pkw wurde durch Funkenflug ebenfalls leicht beschädigt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 110.000.-EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Wuppertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0202 284-0 entgegen.(ak)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell