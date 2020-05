Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand an Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (14.12.2020), gegen 04:30 Uhr, kam es an einer Kindertagesstätte in Solingen zu einem Brand. Das Feuer im Garten der Einrichtung an der Klemens-Horn-Straße konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Bereich der Klemens-Horn-Straße in den frühen Morgenstunden verdächtige Feststellungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

