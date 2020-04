Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Glinde

Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes in Glinde - Mordkommission ermittelt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:

Am Dienstagabend (28.04.2020) sind in der Nähe eines Golfplatzes in Glinde bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zwei Männer schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Lübecker Mordkommission haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Um 20.38 Uhr wurde der Polizeileitstelle zunächst eine durch Schussverletzungen schwer verletzte Person in der Nähe eines Golfplatzes in Glinde gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen gekommen, in deren Verlauf ein 40 Jahre alter Hamburger durch mehrere Schüsse schwer verletzt wurde und ein 25jähriger aus Glinde einen Messerstich erlitt. Der Geschädigte der Schussverletzung wurde in ein Krankenhaus nach Hamburg verbracht und dort notoperiert. Kurze Zeit später wurde dort auch der 25 Jahre alte Mann mit der Stichverletzung vorstellig. Er hatte sich zunächst mit den beiden anderen noch unbekannten Männern vom Ort des Geschehens abgesetzt. Auch er musste umgehend operiert werden. Beide Geschädigte befinden sich aktuell nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zum Ablauf des Tatgeschehens und den Hintergründen der Tat stehen noch am Anfang und werden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt. Weitere Auskünfte können aufgrund dessen und zum Schutze der Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

Nachfragen zu dieser gemeinsamen Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Dr. Ulla Hingst Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Vanessa Gräfin von Hahn Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

