Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling

Zwei Körperverletzungsdelikte am Wochenende im Bereich Moisling - Polizei überprüft mögliche Zusammenhänge

Lübeck (ots)

Samstagabend (25.04.2020) kam es im Brüder-Grimm-Ring in Lübeck zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf zwei Personen verletzt wurden und in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Am darauffolgenden Sonntagnachmittag (26.04.2020) kam es zu einem erneuten Vorfall im Brüder-Grimm-Ring. Auch hier musste im Anschluss eine Person in ein Krankenhaus verbracht werden. Ob diese Vorgänge in einem Zusammenhang stehen ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Am Samstagabend (25.04.2020) wurden mehrere Funkstreifenwagen in den Brüder-Grimm-Ring in Lübeck-Moisling entsandt, da sich dort mehrere Personen schlagen sollten. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten dann auf eine Gruppe von vier Personen, die offensichtlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es in einer Wohnung im Brüder-Grimm-Ring zu einer Lärmbelästigung durch drei Personen. Hierdurch fühlte sich ein 43-jähriger Anwohner belästigt und wollte die drei Personen, 28 Jahre, 31 Jahre und 19 Jahre, auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es hierbei zu einem Streit, in dessen Verlauf die Personen aufeinander einschlugen. Ein Messer, das an dem Vorfall beteiligt sein sollte, wurde durch die eingesetzten Beamten vor Ort gefunden und sichergestellt. Der 43-jährige Lübecker und der 28-jährige Lübecker mussten im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Lübecker Krankenhaus verbracht werden. Über die Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Angaben gemacht werden. Am darauffolgenden Sonntagnachmittag (26.04.2020) wurden wiederrum mehrere Funkstreifenwagen in den Brüder-Grimm-Ring in Lübeck entsandt, da dort erneut mehrere Personen an einer Körperverletzung beteiligt sein sollten. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten hierbei fünf Personen, 44 Jahre, 60 Jahre, 28 Jahre, 19 Jahre und 16 Jahre aus bisher unbekannten Gründen in Streit. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, in dessen Verlauf der 60-jährige Lübecker verletzt wurde und nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Lübecker Krankenhaus verbracht wurde. Auch hier können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zur Schwere der Verletzungen gemacht werden.

In beiden Fällen hat die Lübecker Kriminalpolizei die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Auch ein eventueller Zusammenhang der beiden Fälle ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

