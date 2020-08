Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 08.08./09.08.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Kennzeichen Im Zeitraum Freitag, 07.08.2020, 17:00 Uhr bis Samstag 08.08.2020, 08:00 Uhr entwendet ein unbekannter Täter in Lastrup, in der Straße Zur Mühle, beide Kennzeichen von einem geparkten BMW. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 04472 8429 mit der Polizei in Lastrup in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin Am Samstag, 08.08.2020 gegen 11:50 Uhr kam es in Cloppenburg in der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg will von einem Parkplatz auf die Löninger Straße einfahren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg. Die Radfahrerin stürzt und wird leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Am Sonntag, 09.08.2020 gegen 05:10 Uhr befuhr ein 33-jähriger Lastruper die Bundesstraße 213 aus Richtung Ahlhorn in Richtung Cloppenburg. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW in Höhe der Ortschaft Hoheging nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Es Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 %o. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst, der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 15000 Euro.

