Garrel- Diebstahl aus Transporter

Am Montag, 10. August 2020, zwischen 04.15 Uhr und 04.30 Uhr, kam es in der Straße Drei-Brücken-Weg bei einem dortigen Hotel zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete einen Bekleidungsgegenstand samt Geldbörse aus einem Transporter. Dem Fahrer des Transporters sind zwei junge, männliche Fahrradfahrer im Nahbereich aufgefallen. Ob diese mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen, ist derzeit unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel (Tel. 04474-310) in Verbindung zu setzen.

Löningen- Einbruch in Ferienhaus

Zwischen Freitag, 07. August 2020, 14.00 Uhr, und Montag, 10. August 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Mühlenstraße bei einem dortigen Ferienhaus zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Fensterscheibe des Ferienhauses und gelang auf diese Weise in das Haus. Ob der Täter Diebesgut erlangt hat, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

