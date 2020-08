POL-CLP: Pressemeldungen für

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 09. August 2020, 06.20 Uhr befuhr ein 51-jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Lohner Straße in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,35 Promille gemessen. Eine Blutprobe wurde dem 51-jährigen entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Vechta - Pkw-Fahrer flüchtet vor Kontrolle, Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen

Am Samstag, 08. August 2020, gegen 21.10 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte einen Pkw auf der Großen Straße zu kontrollieren, der keine Kennzeichen angebracht hatte. Der 21-jährige Fahrer aus Vechta ergriff daraufhin über die Kleine Kirchstraße, An der Propstei und die Mühlenstraße die Flucht. Dort konnte er schließlich angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Vechtaer in seinem Fahrzeug einen Überrollkäfig eingebaut hatte, der nicht in den Fahrzeugdokumenten ordnungsgemäß eingetragen worden ist. Daher war die Betriebserlaubnis erloschen. Außerdem befuhr er während seiner Flucht mehrere Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Holdorf - Tödlicher Badeunfall am Naturbad Heidesee

Am Sonntag, 09. August 2020, kam es am Naturbad Heidesee zu einem tödlichen Badeunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 48-jähriger Mann aus Bippen, gegen 14.30 Uhr, alleine schwimmen zu gehen. Nachdem Bekannte des Mannes ihn einige Zeit später nicht wiedersahen und auch eine eigene Nachschau zunächst nicht zum Auffinden des Mannes führte, meldeten diese den Mann, gegen 17.00 Uhr, bei der vor Ort befindlichen Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) als vermisst. Über die Rettungsleitstelle Vechta wurden zahlreiche Einsatzkräfte zum Heidesee entsandt. Es wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mann eingeleitet. Das Gelände sowie der See wurden mittels Booten, Tauchern und Drohnen abgesucht. Durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr wurde das gesamte Heideseegelände geräumt. Am Sonntag, 09. August 2020, gegen 17.52 Uhr, wurde der vermisste Mann im leblosen Zustand durch eine Tauchergruppe im See aufgefunden und geborgen. Eine vor Ort befindliche Notärztin konnte leider nun noch der Tod des Mannes feststellen. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen derzeit vor. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. An dem Einsatz waren diverse Einsatzkräfte verschiedener Organisationen beteiligt: neben Polizeikräften rückten die freiwilligen Feuerwehr Holdorf und Fladderlohausen mit etwa 100 Einsatzkräften und 16 Einsatzfahrzeugen aus. Es befand sich die Drohnengruppe des Landkreises Vechta sowie Feuerwehrtaucher aus Alfhausen, Bramsche, Epe und Sögel vor Ort. Die Rettungskräfte der DRLG der Ortsgruppen Dinklage und Holdorf wurden durch die DLRG aus Georgsmarienhütte mit Suchhunden und einer Sonargruppe unterstützt. Ein Polizeihubschrauber wurde ebenfalls angefordert, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Drei Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich vor Ort um die Bekannten des Verstorbenen.

Dinklage - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Sonntag, 09. August 2020, 23.28 Uhr befuhr ein 47-jähriger aus Nortrup (NRW) mit seinem Pkw den Dinklager Ring in Dinklage, von Quakenbrück in Fahrtrichtung Lohne. Am Kreisverkehr Märschendorfer Straße überfuhr er diesen und kam auf der gegenüberliegenden Seite der Verkehrsinsel vor einem Wegweiserschild zum Stehen. Durch den Pkw wurden diverse Verkehrszeichen beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 5000,00 Euro. Zudem stand der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,85 Promille gemessen. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Freitag, 07. August 2020, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr zerkratzten unbekannte Täter in Vechta, Dornbusch, den Lack eines Pkw des Herstellers Volvo XC60. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Freizeitbades abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430. Bakum- Beregnungswagen beschädigt (Versuchter Diebstahl)

In der vergangenen Nacht, von Sonntag, 09. August 2020, 21.00 Uhr, bis Montag, 10. Aug. 2020, 06.00 Uhr ging ein bislang unbekannter Täter auf eine Tannenschonung an der Sütholter Straße in Bakum. Dort schnitt er von dem dort aktiven Beregnungswagen den Wasserzuleitungsschlauch durch und trug anschließend den Wagen auf ein benachbartes Feld. Dort ließ er den Wagen beschädigt liegen. Vermutlich wollte der Täter den Wagen entwenden und wurde bei der Tatausführung gestört. Die Beschädigung am Wagen beläuft sich auf rund 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637

