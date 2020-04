Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Ursache für Lagerhallen-Brand geklärt

Ludwigsburg (ots)

Die Ursache für den Brand in einer Lagerhalle in der Siemensstraße in Deckenpfronn, der am 5. April gegen 23:00 Uhr ausgebrochen war (wir berichteten), ist geklärt. Den Ermittlungen zufolge hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgetretenes Wasser aus einer leckgeschlagenen Heizungsleitung über einem bereits als Brandausbruchsort vermuteten Stromverteiler zu einem Kurzschluss und letztlich zu dem Brand geführt. Durch den Brand wurden auch hochwertige Fabrikationsmaschinen und das Warenlager des Betriebs in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Sachschaden wird daher wesentlich höher als die zunächst geschätzten 250.000 Euro sein.

