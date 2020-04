Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 31-Jähriger nach Parfümdiebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

In einem Drogeriemarkt eines Einkaufszentrums in Ludwigsburg in der Wilhelmstraße kam es am Mittwoch gegen 15:30 Uhr zu einem Vorfall in der Parfümabteilung. Eine Mitarbeiterin sprach den 31-jährigen Tatverdächtigen in dem Drogeriemarkt an, weil sie den Verdacht hatte, dass der Mann Parfüm gestohlen haben könnte. Nachdem der Mann zunehmend verbal aggressiv reagierte, bat sie einen 46-jährigen Kollegen hinzu. Der Tatverdächtige beleidigte in der Folge den 46-Jährigen, stieß ihn dann unvermittelt zu Boden und flüchtete aus dem Drogeriemarkt. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige durch die verständigten Polizeibeamten im Bereich des Einkaufszentrums vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten zwei Parfümpackungen, die der Tatverdächtige mit sich führte. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige heute einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er wurde durch Beamte der Kriminalpolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

