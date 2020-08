POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland OT Ramsloh - Farbschmierereien (Graffiti)

In der Nacht von Freitag, 07. August 2020, auf Samstag, 08. August 2020, kam es im Bereich des Hollener Sees zu diversen Farbschmierereien. Unbekannte Täter besprühten Straßenverkehrsschilder sowie Hauswände der im Nahbereich befindlichen Gebäude mit schwarzen Schriftzügen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland entgegen, Tel.: 04498 - 2111.

Saterland OT Scharrel - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 09.08.2020, gegen 02.50 Uhr, stoppten Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe eine 23-jährige PKW-Führerin auf dem Scharreler Damm im Saterland. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei der jungen Frau aus Wardenburg eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt sowie natürlich die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe OT Neumarkhausen - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Wie der Polizei erst am 08.08.2020 bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter das hölzerne Wartehaus der Bushaltestelle an der Straße "An der Riede" in Neumarkhausen. Der Schaden wurde im Rahmen von alljährlichen Instandhaltungsarbeiten festgestellt. Es handelt sich hierbei um kleinere Brandbeschädigungen, welche durch das Nutzen von Kerzen verursacht worden sein könnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe entgegen, Tel.: 04491-93160.

Friesoythe OT Kampe - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Zeit zwischen dem 05. August 2020 und dem 08. August 2020 brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Straße Röbkenberg in Kampe auf. Es wurden Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Die Täter nutzten bei der Tatbegehung vermutlich einen Trennschleifer, so dass von einem erhöhten Geräuschaufkommen auszugehen ist. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. Tel.: 04491-93160. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4200 Euro.

Barßel OT Lohe - außerplanmäßige Landung eines Ultraleichtflugzeuges

Am 08.08.2020, um 19.14 Uhr, meldete sich der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er außerplanmäßig auf dem Kleinlandeplatz in Barßel OT Lohe gelandet sei. Der Landeplatz sei ihm zuvor von der Deutschen Flugsicherung zugewiesen worden, da er ein technisches Problem an seinem Flugzeug befürchtete. Personen- und/oder Sachschäden sind nicht entstanden.

