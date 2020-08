Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim - Nach Trunkenheitsfahrt in fremder Werkstatt eingeschlafen

Am Montag, 10. August 2020, wurde der Polizei gegen 00.40 Uhr eine verdächtige Person in einer Werkstatt auf einem Grundstück an der Vreesner Straße gemeldet. Die Anwohner vermuteten einen Einbrecher. Nachdem mehrere Einsatzkräfte die Örtlichkeit absicherten, konnte ein als Werkstatt genutztes Nebengebäude abgesucht werden. Hier wurde ein 41-jähriger Mann aus Rastdorf schlafend angetroffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte dieser betrunken mit seinem Pkw von Cloppenburg nach Hause fahren. Im Bereich Peheim habe er dann gehalten und sich in der Werkstatt der Meldenden schlafen gelegt. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ich entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Einbruch in Verkaufswagen

Am Sonntag, 09. August 2020, kam es zwischen 12.00 und 17.00 Uhr auf dem Marktplatz an der Eschstraße zu einem Einbruch in einen Verkaufswagen. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe des Wagens ein und gelang so in das Innere. Hier entwendete er Bargeld und alkoholische Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pkw

Zwischen Samstag, 08. August 2020, 17.00 Uhr und Sonntag, 09. August 2020, 13.00 Uhr kam es in der Forellenstraße zum Diebstahl eines Pkw. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen silbernen Volvo XC60, der auf einem Parkplatz vor einem Wohngebäude abgestellt war. Das Fahrzeug verfügt im hinteren Bereich über getönte Scheiben. Außerdem ist die Heckstoßstange an der linken Seite auf einer Länge von etwa 10cm beschädigt. An dem Pkw waren die polnischen Kennzeichen LRA 38238 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Sonntag, 09. August 2020, kam es gegen 18.15 Uhr auf der Holtestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Holtestraße in Richtung B68, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem Straßenschild und kam im Graben zum Stehen. Die Polizeibeamten stellten vor Ort einen Atemalkoholwert von 4,3 Promille fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell