Cloppenburg- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Sonntag, 09. August 2020, 23.00 Uhr, und Montag, 10. August 2020, 00.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße bei einer dortigen Bar zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die beiden Kennzeichen CLP-VG 638 von einem braunen 3er BMW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-93160) entgegen.

Cloppenburg- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Freitag, 07. August 2020, 23.00 Uhr, und Samstag, 08. August 2020, 06.15 Uhr, kam es in der Lange Straße bei einer dortigen Bäckerei zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Schuppen der Bäckerei ein Pedelec des Herstellers Katarga, Modell ETR8 in der Farbe Grau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel- Sachbeschädigung durch Feuer in Bauwagen

Zwischen Freitag, 24. Juli 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 10. August 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Schulstraße auf einer Baustelle hinter einem Bankgebäude zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter begaben sich auf ein umzäuntes Baustellengelände und gelangten in einen Bauwagen. In diesem wurden dort liegende Baupläne angezündet. Es entstand Sachschaden am Mobiliar im Bauwagen. Das Feuer griff nicht auf den Bauwagen über und erlosch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel (Tel. 04474-310) in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldenburg)- Sachbeschädigung an Werbeschild

Zwischen Freitag, 07. August 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 10. August 2020, 08.30 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße bei einer dortigen Versicherungsagentur zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigte ein Werbeschild, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-3955) entgegen.

Emstek- Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 10. August 2020, gegen 16.22 Uhr, kam es in der Westemsteker Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube eines schwarzen Peugeot 508, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

