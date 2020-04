Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Anzeigen wegen geöffneter Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.04.20, gegen 01.40 Uhr, wurde bei einer Überprüfung einer Gaststätte in der Schopfheimer Innenstadt festgestellt, dass sich darin mehrere Person aufhielten. Erst nach mehrmaliger Aufforderung und längerem Ausharren wurde die verschlossene Tür geöffnet. In der Gaststätte befanden sich fünf Personen, die offensichtlich auch bewirtet wurden. Sowohl die Gäste, wie auch der Betreiber wurden angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen.

