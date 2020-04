Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Feuerwehreinsatz in der Leiselheimer Straße

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 15.04.2020 gegen 14.00 Uhr, wurde die Feuerwehr von Wyhl zu einem Brandgeschehen in die Leiselheimer Straße gerufen. Nach aktuellem Erkenntnisstand hatten Anwohner eines Einfamilienhauses versehentlich ein Paket auf den Herd gelegt. Dies führte in der Folge zu einem Brand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Wyhl konnte eine größeres Brandgeschehen verhindert werden. Dennoch entstand, nach ersten Schätzungen, ein Brandschaden von rund 50.000 Euro. Am Einsatz beteiligt waren 30 Feuerwehrleute, mehrere Polizeistreifen, der DRK-Ortsverband Wyhl, sowie ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen.

