Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Halen - Diebstahl von vier Mountainbikes

Am Montag, 10. August 2020, kam es zwischen 20.30 und 21.40 Uhr am Badesee in Halen zum Diebstahl von insgesamt vier Mountainbikes. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die vier Fahrräder, die abgeschlossen im Bereich der Eisenbahnstraße abgestellt waren. Es liegt der Verdacht nahe, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt worden ist. Bei einem der entwendeten Fahrräder handelte es sich um ein graues Rad des Herstellers Romet, Modell R 7.2. Ein anderes Fahrrad war schwarz vom Hersteller Falter, Modell ATB FX907 Diamant. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

