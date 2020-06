Polizei Bonn

POL-BN: Rhein-Sieg-Kreis: Foto-Fahndung - 21-Jähriger aus Eitorf vermisst

Die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises bittet um Mithilfe bei der Suche nach Alex R. aus Eitorf. Der 21-Jährige wird seit Samstag, 06.06.2020, vermisst. Zuletzt wurde er am Samstagmittag gegen 11:00 Uhr an der Wohnanschrift seiner Eltern in Eitorf gesehen. Von hier aus wollte er sich mit der Bahn auf den Weg nach Bonn machen, um zu einem Arzt zu fahren.

Der Vermisste hat gegenüber einem Freund Suizidabsichten geäußert, daher besteht eine akute Eigengefährdung. Die bisherigen Ermittlungen zum Aufenthaltsort von Alex R. verliefen ergebnislos, daher bittet die Polizei um Ihre Mithilfe:

Alex R. ist circa 165 cm groß, hat eine schlanke Figur, ein blasses Gesicht und braune Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jacke von Tommy Hilfiger, einer grauen Jogginghose, grün-weißen Nike Air Sneakern und einem Basecap von der Marke Lacoste bekleidet. Hier finden Sie Fotos des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/eitorf-vermisste-person

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Mi)

