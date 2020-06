Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verdacht des Fahrraddiebstahls - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am frühen Dienstagmorgen (09.06.2020) die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls aufgenommen.

Gegen 04:00 Uhr waren einer Streife der Polizeiwache Ramersdorf zwei verdächtige Personen auf der Oberen Wilhelmstraße aufgefallen, die sich beim Erblicken des Streifenwagens versteckten. Einer der beiden schob ein Fahrrad. Ein weiteres Rad wurde im Nahbereich abgestellt. Die beiden Männer (36 und 40 Jahre) gaben jedoch auf Befragen an, dass ihnen die Räder nicht gehören und diese nur zufällig an der Kontrollörtlichkeit stehen würden. Die Überprüfung der beiden Männer ergab, dass beide der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt sind. Bei dem 40-Jährigen fanden die Beamten außerdem einen Seitenschneider sowie fremde Dokumente. Beide wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen gegen beide dauern derzeit noch an.

