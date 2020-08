Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Löningen- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Dienstag, 11. August 2020, gegen 20.14 Uhr, wurde der Polizei der Verdacht eines Fahrens unter Alkoholeinfluss in der Bahnhofsallee in Löningen mitgeteilt. Auf einem dortigen Parkplatz konnten die Polizeibeamten Zeugen sowie einen 45-jährigen Mann aus Essen (Oldenburg) samt PKW antreffen. Laut Zeugenangaben soll der 45-jährige zuvor auf der Bundesstraße 213 eine verdächtige Fahrweise gezeigt haben. Der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung konnte mithilfe eines durchgeführten Atemalkoholtestes bestätigt werden. Es wurde ein Wert von 2,96 Promille bei dem 45-Jährigen festgestellt. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cappeln- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. August 2020, gegen 10.18 Uhr, kam es in der Tenstedter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem blauen VW Polo oder VW Up die Tenstedter Straße in Richtung Schwichteler. In einer Kurve kam der Verkehrsteilnehmer mit dem PKW auf den Fahrstreifen einer entgegenkommenden 23-jährigen PKW-Fahrerin aus Holdorf. Hierbei berührten sich die beiden Außenspiegel, sodass am schwarzen BMW der 23-Jährigen ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Am Mittwoch, 12. August 2020, gegen 11.40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straße Magorder Straße und Möhlenkamp zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 77-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) an der Kreuzung von der Margorde Straße nach links in die Margorde Straße abzubiegen. Dieser hielt zuvor an der Kreuzung an. Von links näherte sich ein PKW-Fahrer der Kreuzung, welcher nach rechts in die Straße Margorde Straße abbog und dabei gegen den stehenden PKW des 77-Jährigen stieß. Anschließend soll der PKW-Fahrer zunächst kurz angehalten, dann aber die Fahrt unerlaubterweise fortgesetzt haben. Hierbei schrammte dieser am PKW des 77-Jährigen vorbei. Der PKW-Fahrer konnte später durch Polizeibeamte an einer Anschrift angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei handelte es sich um einen 63-jährigen Mann aus Essen (Oldenburg). Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

