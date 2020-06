Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Täter nach Raub gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Donnerstagmorgen (11.06., 05.00 Uhr) ereignete sich in der Gütersloher Innenstadt, am Konrad-Adenauer-Platz, ein Raub, bei dem zwei Täter zunächst einen geringen Geldbetrag erbeuteten und flüchten konnten.

Zwei Männer aus Gütersloh (31 Jahre und 47 Jahre) hoben an dem Morgen an einem Geldautomaten einen geringen Geldbetrag ab. Kurz darauf wurden sie von den beiden Tätern angesprochen und zur Herausgabe des Geldes aufgefordert. Nach einer kurzen handgreiflichen Auseinandersetzung entriss einer der Täter einem der Männer die Geldscheine und beide Täter flüchteten in Richtung Schulstraße.

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen im Innenstadtbereich angetroffen werden. Die Identität konnte hierbei zweifelsfrei geklärt werden. Gegen die 27- und 39-jährigen Männer aus Gütersloh wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

