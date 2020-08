Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim- Ackerfläche geriet in Brand

Am Mittwoch, 12. August 2020, gegen 15.20 Uhr, kam es in der Straße Hunteburger Weg auf einem dortigen Feld zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine ca. 100qm große Ackerfläche auf einem Feld in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Peheim rückte mit 15 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus und löschte den Brand. Ein Sachschaden was bislang nicht ersichtlich.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. August 2020, 17.30 Uhr und 17.50 Uhr, kam es in der Straße Am Erdkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Wenden gegen eine Mauer auf einem Grundstück, sodass diese beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-3955) entgegen.

