Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Wohnung

Velen-Ramsdorf (ots)

Am Montagnachmittag drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung am Finkenkamp ein, durchsuchten diverse Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. An der Wohnungseingangstür konnten Hebelspuren im Bereich des Schlosses erkannt werden. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell