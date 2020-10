Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl aus Garten

Borken (ots)

Am Montagvormittag entwendeten Diebe vier Dekoartikel im Wert von ca. 360 Euro aus einem Garten am Südlohner Diek, darunter ein ca. 1,00m hoher Betonengel, eine Blumenschale aus Beton, einen Kopf aus Beton und eine Büste aus Beton. Weiter wurde ein Schlüssel zu einem Lagerraum entwendet. Im Tatzeitraum von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr befand sich niemand im Haus. Gestört wurden die Täter vermutlich von dem Hund, der sich im Lagerraum befand. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

