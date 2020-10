Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Spiegel abgefahren und geflüchtet

Gronau (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter in Epe angerichtet. Der Unfallflüchtige hat nicht nur einen Spiegel an einem schwarzen VW Golf in Epe abgefahren, sondern auch die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfall an der Oststraße trug sich am Montag, in der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr, zu. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

