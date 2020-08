Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit vier Beteiligten und einer verletzten Person

Gütersloh (ots)

Versmold (VT) Am Freitag, 14.08.2020, um 15:25 Uhr, ereignete sich in Versmold auf der Bundesstraße ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Insgesamt vier Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße in Richtung Versmold. Der erste Pkw-Führer (44jähriger Mann aus Versmold, BMW) beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 43 mit seinem Fahrzeug nach links in eine Einmündung abzubiegen. Dazu musste er anhalten, um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen. Das folgende Fahrzeug (46jährigen Mann aus Halle (Westf.), BMW) konnte hinter diesem Pkw anhalten. Die beiden folgenden Fahrzeugführer (48jährige Frau aus Sassenberg, Fiat und 39jähriger Mann aus Versmold, Audi) bemerkten den Anhaltevorgang zu spät und fuhren auf die vorausfahrenden Pkw auf.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrzeugführer des dritten Fahrzeugs leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zwei der vier Fahrzeuge wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Die Bundesstraße wurde in Höhe der Unfallstelle für ca. 2 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell