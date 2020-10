Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Firmentransporter aufgebrochen

Borken (ots)

Unbekannte entwendeten über das Wochenende diverse Werkzeuge aus zwei geparkten Firmenfahrzeugen. Die Fahrzeuge hatten in der Tatzeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 06:55 Uhr, auf dem Max-Reger-Weg gestanden. An beiden Fahrzeugen wurden die Schlösser aufgebrochen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

