Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Wohnmobil angefahren und geflüchtet

Gescher (ots)

Einen Schaden von circa 1.500 Euro hat ein Unbekannter an einem Wohnmobil der Marke Bürstner in Gescher angerichtet und sich dann entfernt. Die Unfallflucht ereignete sich an der Schützenstraße in der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Freitag, 08.00 Uhr. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

